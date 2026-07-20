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Kaynak: İHA

Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan ilk hasatta, üreticilere bereketli sezon temennisinde bulunuldu. Yıl boyunca verilen emeğin ardından toplanan kavunlar, tarlalardan pazara ve sofralara ulaşmaya başladı.

LEZZETİ VE AROMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Kendine özgü aroması, eşsiz lezzeti ve yüksek kalite özellikleriyle bilinen Acıpayam kavunu, coğrafi işaret tescili sayesinde bölgenin en önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Yetkililer, Acıpayam kavununun hem Denizli tarımına hem de bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti. Coğrafi işaretli ürünün üretimini sürdüren çiftçilere verimli bir hasat sezonu dilendi.

ÜRETİCİYE TEKNİK DESTEK SÜRECEK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ürün kalitesinin korunması ve marka değerinin artırılması amacıyla üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.