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Kaynak: İHA

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaya ulaşması hedefiyle yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda kontrol görevlileri, ilçede faaliyet gösteren ekmek üretim işletmelerine yönelik gece saatlerinde mesai yaptı.

ÜRETİM SÜREÇLERİ VE HİJYEN KOŞULLARI MERCEK ALTINDA

Gerçekleştirilen gece denetimlerinde, imalathanelerin genel çalışma alanları, üretim süreçleri, hijyen ve sanitasyon şartları ile gıda mevzuatına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Ekipler; fırınların fiziki imkânlarını, hammadde muhafaza koşullarını ve üretim alanlarının temizliğini tek tek inceledi.

Yetkililer, vatandaşların ve özellikle çocukların sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerinden yemekhanelere, fırınlardan gıda satış noktalarına kadar tüm sahalarda denetim, takip ve kontrol faaliyetlerinin gece-gündüz kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.