Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazası baba ile oğlu ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, tır şoförü olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa’nın kullandığı traktör seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araçta bulunan 12 yaşındaki çocuk kendini atarak yaralı şekilde kurtuldu.

Devrilen traktörün altında kalan Kocaboğa olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaboğa’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kocaboğa’nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Talihsiz adamın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Akbaş Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.