Denizli Fırıncılar Esnaf Odası, un, enerji ve işçilik maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle ekmek ve simit fiyatlarında zorunlu bir fiyat düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Oda tarafından yapılan açıklamada, fırıncı esnafının üretim gücünü korumak ve halkın kaliteli ekmeğe ulaşımını sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni fiyatların belirlendiği ifade edildi.

Fırıncı esnafının uzun süredir ciddi bir maliyet yükü altında olduğunu belirten Denizli Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Bekir Karadaban, üretimin devamlılığı için bu adımın atılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Özellikle un, enerji, işçilik ve diğer tüm üretim giderlerinde yaşanan sürekli artışlar, ekmeğin arkasındaki emeği her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır. Sektörümüzün sürdürülebilirliği için çözüm odaklı adımlar atılmıştır" denildi.

YENİ TARİFE 1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Alınan karara göre, Denizli il genelinde 1 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeni fiyat tarifesi şu şekilde uygulanacak: 200 gram ekmek: 17,50 TL, 100 gram simit: 20 TL. Oda yönetimi, vatandaşları usulsüz uygulamalara karşı dikkatli olmaya çağırarak, tarifesi olmayan satışlar veya eksik gramaj gibi durumlarla karşılaşılması halinde ilgili kurumlara bildirilmesini istedi.