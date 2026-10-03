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Kaynak: Haber Merkezi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltımı yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yakıt tankerinin alevler içinde kaldığı olayda 1 kişi ağır yaralanırken, itfaiye ekipleri köpüklü suyla yangına müdahale etti.

ALEVLERE KÖPÜKLE MÜDAHALE EDİLDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, tankere ve istasyona sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için köpükle müdahalesini aralıksız sürdürüyor. Sağlık ekipleri, patlamada ağır yaralanan vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

İstasyondaki diğer tanklarda oluşabilecek ikinci bir patlama riskine karşı emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Tedbir amacıyla Denizli-Antalya karayolu her iki yönde de tamamen ulaşıma kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, ekiplerin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.