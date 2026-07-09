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Kaynak: İHA

Eylül ayına kadar devam edecek ücretsiz gösterimlerde vatandaşlar, nostaljik gazoz ve patlamış mısır ikramı eşliğinde Türk sinemasının sevilen yapımlarını açık havada izleme fırsatı yakalayacak.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlıyor. Açık hava sineması geleneğini modern bir konseptle yeniden yaşatan etkinlik, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sinemaseverleri ağırlıyor.

Açılış filmi "Bergen" oldu

Yaz Sinemaları Etkinliği’nin ilk gösteriminde son yılların ses getiren yapımlarından "Bergen" izleyiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören açılış gecesine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile eşi Nilgün Çavuşoğlu da katılarak vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

Başkan Çavuşoğlu: "Sanat toplumun ortak paydasıdır"

Etkinliğin açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültür ve sanatın kent yaşamındaki önemine dikkat çekti. Her kesimin kendini mutlu ve huzurlu hissedebileceği bir şehir oluşturmak için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, sporun, sanatın ve sosyal yaşamın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini ifade etti.

Sanatın insanları ortak değerlerde buluşturan evrensel bir güç olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, kadınların daha güçlü olduğu, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve tüm vatandaşların kentin imkanlarından eşit şekilde yararlanabildiği bir Denizli hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Kentin imkanları halkın hizmetinde"

Konuşmasında belediye kaynaklarının kullanımına da değinen Başkan Çavuşoğlu, kamu kaynaklarının halkın emaneti olduğunu belirterek, hizmet anlayışlarının şeffaflık ve adalet ilkeleri üzerine kurulu olduğunu dile getirdi. Yapılan çalışmaların bir lütuf değil, vatandaşın hakkı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, belediyenin tüm imkanlarını Denizlililerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla değerlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Gazoz ve mısır ikramıyla nostaljik atmosfer

Etkinlik kapsamında açık hava sinemasına gelen vatandaşlara ücretsiz gazoz ve patlamış mısır ikram ediliyor. Eylül ayına kadar sürecek programda dram, komedi, Yeşilçam klasikleri ve son dönem Türk sinemasından seçkin yapımlar, dev ekranda izleyiciyle buluşacak.

Ücretsiz biletler çevrim içi alınabiliyor

Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 7 yaş ve üzeri izleyicilere yönelik gerçekleştirilen ücretsiz gösterimlere katılmak isteyenler, belediyenin e-bilet sistemi üzerinden diledikleri film için ücretsiz bilet oluşturabiliyor.