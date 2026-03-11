Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" şenliklerine katıldı. İlkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Denizli’de Yaşar Kımıl Fen Lisesi Spor Salonu’nda düzenlendi. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek, millî ve manevi değerleri yeni nesillere aktarmak amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler Denizli’de de yoğun katılımla yapıldı. Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinden 32 ilkokuldan toplam 800 öğrencinin katıldığı şenlikte minikler unutulmaz bir gün yaşadı.



Etkinlik alanını gezen Vali Köşger, öğrencilerle sohbet ederek onların Ramazan heyecanına ortak oldu. Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali Köşger, bu tür etkinliklerin çocukların değerler eğitimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çocukların iyilik, yardımlaşma, ahlak ve erdem gibi değerleri yaşayarak öğrenmesinin son derece kıymetli olduğunu belirten Vali Köşger, "Bu etkinliklerde çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Eğlenerek yapılan eğitim akılda çok daha kalıcı oluyor. Bu tür çalışmaların çocuklarımızın kişilik ve şahsiyetlerinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Vali Köşger, çocukların iyi bir birey ve değerlerine bağlı bir vatandaş olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Şenlikte Nasreddin Hoca ile Ramazan Masalları, Ramazan şarkıları, Ramazan Sokağı atölye çalışmaları ile fotoğraf ve hatıra alanları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Programa Vali Köşger’in yanı sıra Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da katıldı.