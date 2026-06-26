Kaynak: İHA

Karne törenine Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu öğrencileri, karnelerini protokol üyelerinin elinden alarak yaz tatiline ilk adımlarını attı. Törende öğrencilerin sevinci ve heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Denizli genelindeki 783 okul ve eğitim kurumunda öğrenim gören toplam 180 bin 812 öğrenci karne aldı. Eğitim sürecinde kent genelinde 15 bin 952 öğretmen görev yaptı.

Programda konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Bugün yıl sonu zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerimiz yaz tatiline başladı. Şehit Hasan Eser Ortaokulu'nda öğrencilerimizle güzel bir karne programı gerçekleştirdik. Ardından İstiklal Marşı törenine katılarak eski okul günlerimizi hatırladık. Denizli'de 180 bini aşkın öğrencimiz ve yaklaşık 16 bin öğretmenimiz bugün itibarıyla tatile girdi. Yaz tatilinde öğrencilerimizin hem dinlenmelerini hem de yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmalarını temenni ediyoruz. Biz de önümüzdeki dönemin daha verimli geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.