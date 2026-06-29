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Sanal bahis operasyonları ülkenin dört bir yanında sürerken, Denizli Valisi Köşker’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı seminerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Köşger, illegal sitelerin hedef fark etmeksizin herkese ulaştığının altını çizerek, "Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar" dedi.

'BENİM HANIMI BİLE KUMAR BAĞIMLISI YAPACAKLAR'

Köşger, dünya nüfusunun dörtte birinin alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar gibi çeşitli bağımlılıklarının olduğunu belirtti.

Son aylarda hem dünyayı hem de ülkemizi sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Denizli Valisi Köşger, insanlığın bu tehlikelerin pençesinde yok oluşa doğru gittiğini belirtti.

Daha önceki görev yerlerinde sosyoekonomik durumları çok iyi olan, iyi yetişmiş ve tanınan ailelerin çocuklarının sanal kumar alışkanlığı nedeniyle mal varlığını kaybedip intihara sürüklendiğini dile getiren Vali Köşger, geçmişte kumar gibi kötü alışkanlıklara ulaşmanın ise zor olduğunu ifade etti.

Sanal kumar reklamlarının eşinin telefonuna dahi geldiğini ifade eden Vali Köşger, "Şimdi telefonun içinde her şey. Her şey elinizde. Yani neredeyse bizim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar. Nereden tespit ettilerse telefonunu, 'Size şu kadar avans verdik, hadi bir başlayın bir uçtan oynayın.' Algoritmaları da yazmışlar. Önce bir kazandırıyorlar, sonra hafif hafif kaybettirmeye başlatıyorlar ve hızlandırıyorlar. Ona göre bütün mal varlığınız alınıncaya kadar giden bir süreç yaşatıyorlar" dedi.

'HER BİREYİN UYANIK OLMASI LAZIM'

Toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Vali Köşger, "Sadece kumarla ilgili de değil, uyuşturucu bağımlılığı da dahil diğer bütün süfli işler de dahil çok kolay erişim imkanları ortaya çıktı. Dolayısıyla tehlike çok büyük. Tehlikenin boyutu çok arttı. Biz devlet olarak, emniyet olarak, jandarma olarak, güvenlik güçleri olarak bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar. İşte çeşitli aplikasyonları var, size anlattılar. Bunlarla önlemeye çalışıyoruz vesaire falan filan ama tehlikenin boyutu çok büyük değerli Denizlili hemşehrilerim. Dolayısıyla toplum olarak, topyekun mücadele etmemiz lazım. Okulda öğretmen, okulda idareci müdür, sokakta büyükler, sokaktaki esnaf, sokaktaki sivil toplum kuruluşları, mahallede muhtar, mahalledeki ahali ve tabii ki en başta anne ve babalar bu konuda uyanık olması lazım, mücadele ediyor olması lazım, en başta kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıkıyor olması lazım. Kendi çocuğundaki değişiklikleri anbean takip ediyor ve farkında olması lazım. Uyanık olması lazım hepimizin" diye konuştu.