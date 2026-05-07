Avrupa Birliği, Denizli tandır kebabını “Geleneksel Ürün” olarak kabul etmedi.
Denizli Tandır Kebabı AB'den tescil alamadı
Denizli Tandır Kebabı Avrupa Birliği’nden vize alamadı. Komisyon, ürünün geleneksel karakterini ve ayırt edici özelliklerini kanıtlayan belgeleri yetersiz bularak başvuruyu reddetti.
Ekonomi Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Avrupa Birliği nezdinde yapılan “Denizli Tandır Kebabı” ibareli Geleneksel Ürün Adı başvurusunun reddedildiğini açıkladı.
Erzurum Su Böreği’nden sonra Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ret kararı verilen ikinci Türk ürünü Denizli tandır kebabı oldu.
Denizli Ticaret Borsası’nn 12 Temmuz 2024’e yaptığı başvurunun red edilmesine ilişkin karar, 7 Mayıs tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlandı.
Ürünün Avrupa Birliği sınırları içerisinde en az 30 yıldır kullanıldığına dair kanıtların yeterli bulunmaması, ürünün geleneksel karakterini ortaya koyacak teknik ve ayırt edici özelliklerin yeterince açıklanmaması, üretim yönteminin belirsiz olması, benzer kebap türlerinden ayıracak somut teknik kriterlerin ortaya konulmaması gibi bir çok neden sıralanıyor