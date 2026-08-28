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Kaynak: İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi 1586 Sokak üzerinde seyir halinde olan kamyonet, yol mimarisinden kaynaklanan sıra dışı bir kaza yaptı. Plastik dubalarla ikiye bölünen çift şeritli güzergahta ilerleyen aracın üst kasası, hizada bulunan bir binanın caddeye doğru çıkıntı oluşturan balkonuyla temas etti.

Kamyonetin kasa yüksekliğinin balkon seviyesinden fazla olması nedeniyle gerçekleşen temas sonucunda maddi hasar meydana geldi. Güzergahın dubalarla daraltılmış olması sebebiyle sürücünün engelden kaçınacak manevra alanını bulamadığı kaydedildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.