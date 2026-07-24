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Kaynak: İHA

Denizli’nin Çivril sınırlarında yer alan ve zengin biyoçeşitliliğiyle öne çıkan Işıklı Gölü, oldukça nadir rastlanan bir canlıya ev sahipliği yaptı. Bölgede yürütülen saha ve biyoçeşitlilik incelemeleri sırasında, küresel ölçekte soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ülkemizde sıkı koruma tedbirleriyle takip edilen saz kedisi tespit edildi.

Sazlık alan içerisinde kameralara takılan canlı, bir müddet etrafı izledikten sonra doğal dokunun içinde gözden kayboldu. Bacak uzunluğu ve kulak tepelerindeki belirgin tüy demetleriyle tanınan, kamuoyunda "bataklık kedisi" ismiyle de anılan bu türün Işıklı Gölü’nde varlığını devam ettirmesi, yöredeki ekosistem sağlığı ile habitat dengesinin korunduğunu kanıtlar nitelikte.

Olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personeli, alandaki yaban hayatı varlığını gözlemlemek ve nadir türün barınma alanlarını güvenceye almak amacıyla bölgedeki denetim ile takip faaliyetlerini yoğunlaştırdı.