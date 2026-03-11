Denizli'de geçtiğimiz günlerde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Buldan ilçesinde saat 07.42 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.24 kilometre derinliğinde yaşanan deprem bölgede paniğe yol açtı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Denizli'de bir süredir devam eden sarsıntılara yönelik değerlendirmede bulundu.

'BUNUN BİR UYARI OLDUĞU...'

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Denizli Buldan depremi sönüşe geçmiş görünüyor. Artçılar 3-4 hafta daha küçülerek dürecektir. Ancak bunun bir uyarı olduğu göz önünde bulundurulmalı. Pamukkale Çukuru düşümlü kırıklar kavşağının, yersarsıntısı üretim yetisi M7 dolayı olup, geçmişte Laodiya, Hierapolis, Tripolis’i yıkan depremler bu kavşakta olmuştur. Gelecekte de öyle olacaktır.

Pamukkale Çukuru yapılaşma sakıncalıdır. Denizli, Buldan, Honaz, Karahayıt, Irlangan, Buharkent, Sarıgöl, Alaşehir( Filadelfiya) yamaçta kalmalıdır. Depremler ile düşümlü kırıklar jeotermal alanların ısı kaynağıdır. Depremler olmasa Pamukkale, Karahayıt olmazdı."