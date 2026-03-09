İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla'dan hissedilen büyük bir deprem gerçekleş

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre merkez üssü Denizli - Buldan olan deprem, 5,1 büyüklüğünde ve 7,5 km derinlikte gerçekleşti.

'DENİZLİ, DEPREM BAKIMINDA OLDUKÇA AKTİF BİR ALAN'

Deprem Bilimci Haluk Eyidoğan Denizli'de yaşanan depreme dair YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay'a değerlendirnmelerde bulundu.

Ege bölgesinin hareketliliğine dikkat çeken Eyidoğan, "Batı Anadolu'da zaman zaman birçok yerde depremler oluyor. Ege bölgesinde Sındırgı'da bir senedir depremler sürüyor. Dolayısıyla Denizli, deprem bakımında oldukça aktif bir alan. Bu büyüklükteki depremler her zaman olabilecek depremler. Sürpriz bir durum yok" dedi.

Önümüzdeki saatlerde artçı depremlerin olabileceğini söyleyen Eyidoğan, "3,5 ila 4,5 arasında artçı büyüklüğünde depremler olabilir" dedi.

'DAHA DA BÜYÜMESİ SÖZ KONUSUDUR'

Bir diğer deprem bilimci Osman Bektaş ise X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"M5,1 BULDAN DENİZLİ DEPREMİ UŞAK Fay Bloğu- Deprem kümesi üzerinde gelişen sürpriz olmayan bir depremdir Deprem 1969 M6,5 Alaşehir depremin güneydoğuya yaptığı stres transferi sonucu gelişmiş olmalı. Bu deprem kümesinin zamanla stres transferiyle daha da büyümesi söz konusudur."

'DAHA BÜYÜK BİR DEPREM GİRİP GELMEYECEĞİ SÖYLENEMEZ'

Büyük depremin gelebileceğinin şimdiden söylenemeyeceğini söyleyen Ahmet Ercan, X hesabında şunları dile getirdi:

"Denizli BULDAN Yenicekent’te bugün 9,21de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 Büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır. M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki JEOTERMAL olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır. Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için YER YAPI GÜVENLIK BELGESİni zorunlu kılmaktır."