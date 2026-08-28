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Kaynak: İHA

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi Hasanlar mevkisinde gece saatlerinde bir trafik kazası gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden yola fırlayan yabani bir hayvana çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin araç içinde ve çevrede yaptığı incelemelerde sürücüye ulaşılamadı. Kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı düşünülen sürücünün bulunması amacıyla bölgede arama tarama faaliyeti başlatıldı.