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Bireysel ve ticari satış verilerine göre Muğla, İzmir ve İstanbul en çok satın alma yapan illerin başında geliyor. Özellikle yazlık nüfusun ve su sporları turizminin merkezi olan Muğla (Bodrum, Fethiye, Akyaka) hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler tarafından en çok tercih edilen yerler oldu.

Güncel verilere göre Türkiye'deki şişme kano ve kürek sörfü (SUP/Paddle Board) fiyatları genel olarak 5.799 TL ile 65.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar ürünlerin malzeme kalitesine (Drop-Stitch teknolojisi), taşıma kapasitelerine ve set içeriklerine (pompa, kürek, koltuk, çanta vb.) göre alt, orta ve üst segment olarak ayrılıyor.

SUP-KANO FİYATLARI NE KADAR_

OdaTV'nin haberine göre başlangıç seviyesi modeller 5.799 TL – 18 bin TL arasında değişiyor. Bu modeller genellikle hobi amaçlı, durgun su veya hafif dalgalı denizlerde kullanılabilen, 100-120 kg taşıma kapasiteli temel şişme SUP ve kano setlerini kapsıyor. Orta segment modeller 18 bin TL – 30 bin TL arasında değişiyor. Orta segment, çift katmanlı (double wall) PVC kaplamaya sahip, kano koltuğu aparatı da barındıran hibrid ve daha yüksek ağırlık kapasiteli profesyonel setler oluyor. İleri düzey & touring/gezinti modelleri ise 25 bin TL'den başlıyor ve 65 bin TL'yi aşan fiyatlara ulaşabiliyor.

BELEDİYELERDEN KANO ETKİNLİKLERİ

Özellikle İstanbul'da İBB, Fatih Belediyesi, Pendik Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Tuzla Belediyesi, ilçe sakinlerine ücretsiz veya çok uygun fiyatlarla düzenli olarak kano ve su sporları (SUP) etkinlikleri yapılıyor.

İBB Beyoğlu'nda bulunan İBB Haliç Su Sporları Merkezi ile deniz küreği ve kano gibi su sporlarını profesyonel eğitmenler eşliğinde İstanbullularla buluşturuyor. Pendik'te Pendik Güzelyalı Sosyal Tesisleri yanında yer alan Su Sporları Merkezi'nde periyodik kano etkinlikleri düzenleniyor. Beykoz Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik ücretsiz kano eğitimleri ve su sporları aktiviteleri organize ediyor. Tuzla Belediyesi, sahilde İTÜ Yanı'nda bulunan alanda sezonluk olarak kano, kürek ve dragon bot gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.