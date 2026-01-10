Yeniçağ Gazetesi
Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

Dalyan'dan denize açılan ünlü kaplumbağa Tuba, 5 ayda 10 bin kilometre katederek Ege ve Akdeniz'i turladı. Uydu cihazıyla izlenen Tuba'nın son durağı, adalar arasındaki devasa rotasının ardından Bodrum kıyıları oldu.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

Muğla'nın Ortaca ilçesinden mavi sulara açılan ve uydudan takip edilen ünlü caretta caretta "Tuba", denizlerin hafızasını bir kez daha kanıtlayarak yuvasına geri döndü. İlk yolculuğunda binlerce kilometre kateden Tuba, 5 ay süren son seyahatinde 10 bin kilometrelik şaşırtıcı bir rota izledi.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından 2019 yılında tedavi edilip uydu cihazıyla denize salınan Tuba, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba'nın akıbeti merak edilirken, o sadakatini göstererek yumurtlamak için yeniden Dalyan'daki İztuzu Plajı'na geldi.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

9 Ağustos'ta üzerine tekrar cihaz takılarak denize bırakılan Tuba, aradan geçen 5 ayda 10 bin kilometre yol katetti.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

Uydu verilerine göre Tuba, sadece düz bir rota izlemek yerine Ege ve Akdeniz'in derinliklerini keşfetti.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

Gökova Körfezi, Bodrum Yarımadası, Rodos ve İstanköy (Kos) çevresinde yoğunlaşan hareketleri, bilim insanlarına kaplumbağaların göç alışkanlıklarına dair yeni veriler sundu.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

Tuba'nın son olarak Bodrum Karaada'nın güney kıyılarında olduğu tespit edildi.

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Tuba'nın bu yeni yolculuğuna dair şu bilgileri paylaştı:

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

"Tuba ikinci dünya turunda şu ana kadar adeta Akdeniz turu yaptı. Ege'nin bütünü adalarını ziyaret etti desek yanlış olmaz."

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

DEKAMER'den yapılan açıklamada ise bu çalışmaların önemi şu sözlerle vurgulandı:

Denizlerin gezgini Tuba'dan 5 ayda tarihi rekor

"Uydu izleme çalışmaları, deniz kaplumbağalarının denizel alanları nasıl kullandığını ve hangi rotaları tercih ettiğini anlamak açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: Haber Merkezi
