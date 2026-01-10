Muğla'nın Ortaca ilçesinden mavi sulara açılan ve uydudan takip edilen ünlü caretta caretta "Tuba", denizlerin hafızasını bir kez daha kanıtlayarak yuvasına geri döndü. İlk yolculuğunda binlerce kilometre kateden Tuba, 5 ay süren son seyahatinde 10 bin kilometrelik şaşırtıcı bir rota izledi.
Denizlerin gezgini Tuba’dan 5 ayda tarihi rekor
Dalyan'dan denize açılan ünlü kaplumbağa Tuba, 5 ayda 10 bin kilometre katederek Ege ve Akdeniz'i turladı. Uydu cihazıyla izlenen Tuba'nın son durağı, adalar arasındaki devasa rotasının ardından Bodrum kıyıları oldu.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından 2019 yılında tedavi edilip uydu cihazıyla denize salınan Tuba, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti.
2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba'nın akıbeti merak edilirken, o sadakatini göstererek yumurtlamak için yeniden Dalyan'daki İztuzu Plajı'na geldi.
9 Ağustos'ta üzerine tekrar cihaz takılarak denize bırakılan Tuba, aradan geçen 5 ayda 10 bin kilometre yol katetti.
Uydu verilerine göre Tuba, sadece düz bir rota izlemek yerine Ege ve Akdeniz'in derinliklerini keşfetti.
Gökova Körfezi, Bodrum Yarımadası, Rodos ve İstanköy (Kos) çevresinde yoğunlaşan hareketleri, bilim insanlarına kaplumbağaların göç alışkanlıklarına dair yeni veriler sundu.
Tuba'nın son olarak Bodrum Karaada'nın güney kıyılarında olduğu tespit edildi.
DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Tuba'nın bu yeni yolculuğuna dair şu bilgileri paylaştı:
"Tuba ikinci dünya turunda şu ana kadar adeta Akdeniz turu yaptı. Ege'nin bütünü adalarını ziyaret etti desek yanlış olmaz."
DEKAMER'den yapılan açıklamada ise bu çalışmaların önemi şu sözlerle vurgulandı:
"Uydu izleme çalışmaları, deniz kaplumbağalarının denizel alanları nasıl kullandığını ve hangi rotaları tercih ettiğini anlamak açısından büyük önem taşıyor."