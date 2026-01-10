Denizlerin gezgini Tuba’dan 5 ayda tarihi rekor

Muğla'nın Ortaca ilçesinden mavi sulara açılan ve uydudan takip edilen ünlü caretta caretta "Tuba", denizlerin hafızasını bir kez daha kanıtlayarak yuvasına geri döndü. İlk yolculuğunda binlerce kilometre kateden Tuba, 5 ay süren son seyahatinde 10 bin kilometrelik şaşırtıcı bir rota izledi.