ABD Enerji Bakanlığına bağlı Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) araştırmacıları, okyanusların geleceğin en büyük maden kaynağı olabileceğini ortaya koydu. Yapılan çalışmalara göre; dünya deniz sularının yalnızca binde 1'lik (yüzde 0,1) bölümü, tüm minerallerin verimli biçimde geri kazanılması halinde insanlığın kritik mineral ihtiyacını 50 bin yıldan fazla süreyle karşılayabilecek kapasiteye sahip.

ÜÇ FARKLI TEKNOLOJİ TEK ZİNCİRDE BİRLEŞİYOR

Deniz suyundaki mineralleri ekonomik ve verimli şekilde elde edebilmek için üç aşamalı bir teknolojik zincir oluşturuldu. İlk yöntem deniz suyundan magnezyum hidroksiti çok daha az işlemle ayırırken, ikinci yöntem tuzdan arındırma tesislerinin atık suyunu asit ve baza dönüştürerek kara madenciliğinde kullanıyor. Üçüncü yaklaşım ise deniz yosunlarının mineralleri dokularında biriktirme yeteneğinden faydalanıyor. Laboratuvar ortamında magnezyum, lityum, nikel, platin grubu metaller ve nadir toprak elementleri başarıyla geri kazanıldı.

EN BÜYÜK POTANSİYEL MAGNEZYUMDA

Deniz suyunda lityum ve nikel gibi elementler düşük yoğunlukta bulunurken magnezyum çok daha yüksek oranlarda yer alıyor. Bu nedenle araştırmaların merkezine magnezyum yerleştirildi. PNNL'nin geliştirdiği patentli reaktör sistemi, geleneksel üretimdeki birçok basamağı ortadan kaldırarak yüksek saflıkta magnezyum hidroksit üretiyor. Sistem mevcut tuzdan arındırma tesislerine entegre edildiğinde, sadece tek bir tesisin bile ABD'nin günlük tüketiminin üç katından fazla magnezyum üretebileceği hesaplanıyor.

YOSUNLAR MİNERALLERİ MİLYON KAT YOĞUNLAŞTIRIYOR

Magnezyum ayrıştırıldıktan sonra kalan tuzlu sudan elde edilen asidin, nikel cevherlerini çözmede ticari asitlere kıyasla yüzde 37 daha verimli olduğu saptandı. Ayrıca bazı deniz yosunu türlerinin kritik mineralleri deniz suyuna kıyasla milyon kat daha yüksek yoğunlukta bünyesinde biriktirebildiği tespit edildi. Henüz laboratuvar ve pilot ölçek aşamasında olan bu entegre sistemin; çevresel etkiler ve maliyet analizleri tamamlandıktan sonra geleceğin mineral tedarikinde devrim yaratması bekleniyor.