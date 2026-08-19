Armutlu ilçesinde, Mustafa Y. ile kızı Ela Y., SUP board olarak bilinen kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

Denizin ortasında sörf tahtasında ecel terleri döktüler: Baba ile kızı denizin ortasında dehşeti yaşadı: İşte mucize kurtuluş - Resim : 1

Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu.

Denizin ortasında sörf tahtasında ecel terleri döktüler: Baba ile kızı denizin ortasında dehşeti yaşadı: İşte mucize kurtuluş - Resim : 2

Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.’yi kurtarıp bota aldı.

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Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Denizin ortasında sörf tahtasında ecel terleri döktüler: Baba ile kızı denizin ortasında dehşeti yaşadı: İşte mucize kurtuluş - Resim : 4

Denizin ortasında sörf tahtasında ecel terleri döktüler: Baba ile kızı denizin ortasında dehşeti yaşadı: İşte mucize kurtuluş - Resim : 5

Denizin ortasında sörf tahtasında ecel terleri döktüler: Baba ile kızı denizin ortasında dehşeti yaşadı: İşte mucize kurtuluş - Resim : 6