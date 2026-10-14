Kaynak: Haber Merkezi

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Moskova'ya enerji bağımlılığını azaltma çabalarıyla tedarik güvenliğini gündeminden düşürmeyen Avrupa için Norveç'ten yeni bir petrol ve doğal gaz keşfi haberi geldi.

Kuzey Denizi'nde bulunan Grimsnes sahasında 50 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşabilecek kaynak tahmin ediliyor. Fakat üretimin üç sene çinde başlaması hedeflendiğinden, keşif Avrupa'nın bugünkü enerji açığını hemen kapatmayacak.

‘ALTERNATİF TEDARİK KANALLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ’

Norveçli enerji şirketi Equinor ve ortakları Petoro ile Total Energies, Kuzey Denizi'ndeki Oseberg sahası yakınında yeni petrol ve doğal gaz kaynakları buldu.

İlk hesaplamalara göre Grimsnes ismi verilen keşifte geri kazanılabilir kaynak miktarı 19 milyon ila 50 milyon varil petrol eşdeğeri arasında bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Avrupa ülkeleri, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmak ve alternatif tedarik kanallarını güçlendirmek için harekete geçti. Norveç bu süreçte Avrupa'nın önde gelen petrol ve doğal gaz tedarikçilerinden biri olarak öne çıktı. Equinor'un verilerine göre Norveç, Avrupa'nın petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 30'unu karşılıyor. Fakat Kuzey Denizi'ndeki eski sahalarda üretimin azalması, mevcut kapasitenin korunmasını ve yeni kaynakların devreye alınmasını daha önemli hale getiriyor.

‘YENİ BİR ÜRETİM PLATFORMU KURULMASINA GEREK KALMADAN’

Grimsnes keşfinin en önemli özelliklerinden biri, yeni bir üretim platformu kurulmasına gerek kalmadan geliştirilmesinin planlanması. Şirket, kaynağı deniz altındaki mevcut tesislere bağlayarak Oseberg Sør platformu üzerinden üretmeyi planlıyor. Equinor ve ortakları, yatırım kararını 2027 yazında almayı, üretime ise üç yıl içinde başlamayı hedefliyor. Böylece yeni bir saha için gereken altyapı yatırımının azaltılması ve kaynağın daha kısa sürede üretime alınması hedefleniyor.

‘ENERJİ TEDARİK SORUNUNU TEK BAŞINA ÇÖZECEK BİR GELİŞME DEĞİL’

Grimsnes keşfi, Norveç'in üretim kapasitesini destekleyebilecek yeni bir kaynak olarak önem taşıyor. Fakat 19 milyon ila 50 milyon varil petrol eşdeğeri arasındaki tahmin, Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacıyla karşılaştırıldığında sınırlı bir hacme işaret ediyor.

Üstelik kaynağın üretime geçmesi için yatırım kararı ve saha geliştirme çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Değerlendirmelere göre bu sebeple keşif, Avrupa'nın Rusya karşısındaki enerji tedarik sorununu tek başına çözecek bir gelişme değil. Buna göre keşfin önemi Norveç'in mevcut üretim altyapısına yakın yeni kaynakları devreye alarak Avrupa'ya petrol ve doğal gaz tedarikini devam ettirme çabasına katkı sağlayabilecek olmasında yatıyor.