Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar

Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar

İspanya'nın en küçük yerleşim adası Tabarca, 40 yıldır uygulanan av yasağı ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Akdeniz'in ortasındaki ada, hem doğal yaşamı hem de kültürel mirasıyla dünyanın ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar - Resim: 1

İspanya'nın Valensiya Özerk Bölgesi'ne bağlı Alicante açıklarında bulunan Tabarca Adası, uygulanan çevre koruma politikalarıyla dünyanın dikkatini çekiyor.

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Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar - Resim: 2

Yaklaşık 1,8 kilometre uzunluğundaki ada, tarihi yapıları ve korunmuş doğal yaşamıyla Akdeniz'in en özel noktalarından biri olarak gösteriliyor.

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Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar - Resim: 3

40 yıldır avlanmak yasak
Tabarca'yı farklı kılan en önemli özellik ise adayı çevreleyen sularda yaklaşık 40 yıldır uygulanan balık avı yasağı.

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Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar - Resim: 4

1986 yılında İspanya'nın ilk resmi deniz rezervi ilan edilen bölgede belirli alanlarda balıkçılık tamamen yasaklandı. Bu sayede deniz ekosistemi korunurken su altındaki canlı çeşitliliği de önemli ölçüde arttı.

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Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar - Resim: 5

Tarihi mirasıyla da öne çıkıyor
18. yüzyılda Kral III. Charles döneminde kurulan Tabarca, tarihi surları, anıtsal kapıları, kilisesi ve müzesiyle ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi deneyimi sunuyor.

1964 yılında tarihi sit alanı ilan edilen ada, özgün mimarisini günümüze kadar korumayı başardı.

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Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar - Resim: 6

Araç yok, doğa var
Tabarca'da motorlu araç trafiği bulunmuyor. Ziyaretçiler, tarihi sokaklar, yürüyüş yolları, koylar ve plajlar arasında tamamen yaya olarak dolaşabiliyor.

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Denizin ortasında ilginç yasak: 40 yıldır avlanmıyorlar - Resim: 7

Bilim insanlarının da gözdesi
Koruma altındaki deniz rezervi sayesinde Tabarca yalnızca turistlerin değil, deniz biyologları ve çevre araştırmacılarının da önemli çalışma alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

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