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Uluslararası savunma kaynaklarına yansıyan uydu analizleri, daha önce yalnızca bir resif olan bölgenin devasa bir askeri üsse dönüştürülebilecek yapay kara parçasına ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.

Yeni oluşturulan yapay kara parçası yaklaşık 6 kilometre uzunluğa sahip iken, üzerinde 3 kilometreyi aşan düz bir kıyı hattı barındırıyor. Savunma analistleri bu düz hattın ilerleyen süreçte askeri uçak pistine dönüştürüleceğini değerlendiriyor.

Ayrıca adada 680 metre uzunluğunda bir iskele ile derin su limanı inşa edilirken, uydu görüntülerinde Çin Sahil Güvenlik gemisinin limana konuşlandığı, adanın güneydoğu kesiminde ise helikopter pisti ve üstyapı binalarının yapımına başlandığı görüldü.

TAYVAN VE BÖLGE JEOPOLİTİĞİ İÇİN STRATEJİK BİR HAMLE

Modern Diplomacy analizlerine göre Antilop Resifi'nin konumu, özellikle Tayvan merkezli olası bir çatışma senaryosunda Güney Çin Denizi'nin kuzeyini kontrol altında tutmak açısından hayati önem taşıyor. Yeni yapay ada, Çin'in bölgedeki mevcut idari ve askeri merkezi konumundaki Woody Adası'ndan daha büyük bir kara alanı sunuyor.

Askeri uzmanlar, Antilop Resifi'ndeki tesislerin tamamlanması halinde şu stratejik kazanımların elde edileceğini öngörüyor:

Hava Gücü ve Saldırı Menzili: Pekin yönetiminin H-6 stratejik bombardıman uçakları gibi hava unsurlarını ana karaya daha yakın ve korunaklı olan Paracel bölgesinde konuşlandırmasına imkan tanıyacak.

Denizaltı Güvenliği: Nükleer füze taşıyan Çin denizaltıları için koruma kalkanı oluştururken, geniş radar ve gözetleme sistemleri sayesinde ABD ve Vietnam denizaltılarının bölgedeki hareket kabiliyetini kısıtlayacak.

Lojistik ve Sahil Güvenlik Desteği: Derin su limanı sayesinde devriye ve askeri gemilerin yakıt ve lojistik ikmal sürekliliği sağlanacak.

ÇİN'DEN "SİVİL KULLANIM" AÇIKLAMASI VE TEPKİLER

Pekin yönetimi henüz bölgede yeni bir askeri üs kurulduğunu resmen doğrulamasa da devlet medyası üzerinden adadaki tesislerin meteorolojik tahminler, deniz güvenliği ve bilimsel araştırmalar gibi sivil amaçlara hizmet edeceğini öne sürüyor.

1974 yılından bu yana Paracel Adaları'nı fiilen kontrolü altında tutan Çin'e karşı bölge ülkelerinin tepkileri ise sürüyor. Adalar üzerinde egemenlik iddiası bulunan Vietnam, Mart ayında başlayan çalışmalara resmi olarak itiraz etmişti. Bölgede Çin ve Vietnam'ın yanı sıra Filipinler, Malezya, Tayvan ve Brunei de çakışan toprak iddialarına sahip.