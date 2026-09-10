Liberya bayraklı Torrey Canyon süpertankeri, İngiltere'nin güneybatısındaki Scilly Adaları yakınlarında kayalıklara çarparak karaya oturdu. Gövdesi ağır hasar alan dev gemiden kısa sürede yaklaşık 120 bin ton ham petrol denize karıştı.
Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler: Felaket günü
1967 yılında İngiltere kıyılarında yaşanan Torrey Canyon faciası, yalnızca dünya tarihinin ilk büyük deniz petrol sızıntısı olmakla kalmadı; aynı zamanda yanlış kriz yönetiminin doğaya faturasının ne kadar ağır olabileceğini acı bir şekilde kanıtladı.Gülsüm Hülya Sundu
İngiliz hükümeti ve donanma ekipleri, petrolün turistik Cornwall kıyılarına ulaşmasını engellemek için aceleci ve bilimsel dayanaktan yoksun bir operasyon başlattı.
Felaketin seyrini değiştiren en büyük hata bu noktada yapıldı. Yetkililer, su yüzeyindeki petrolü parçalayarak yok edeceği inancıyla okyanusa yaklaşık 10 bin ton endüstriyel çözücü ve deterjan boşalttı. Ancak bu müdahalenin sonuçları tam bir yıkım oldu.
Dönemin teknolojisiyle üretilen kimyasallar, petrolü güvenli bir şekilde çözmek yerine suyu çok daha zehirli bir hale getirdi.
Temizleyiciler, petrolün kıyıdan uzaklaşmasını sağlamak yerine deniz tabanına çökmesine neden olarak dipteki ekosistemi felce uğrattı.
Yengeçler, istiridyeler, binlerce deniz kuşu ve balık, petrolden ziyade bu kimyasal temizleyiciler yüzünden feci şekilde can verdi. Kıyıya vuran can çekişen deniz canlıları, mühendislik tarihinin en kara tablolarından birini oluşturdu.
Kimyasalların işe yaramaması ve patlamaya hazır petrolün her geçen dakika daha geniş bir alana yayılması üzerine, İngiliz hükümeti çaresizlikle radikal bir karara imza attı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait savaş jetleri, gemide kalan petrolü yakarak yok etmek amacıyla tankeri yoğun bir bombardımana tuttu.
Günler süren müdahalenin ardından tanker sulara gömülürken, kriz yönetimindeki bu trajik fiyasko modern çevre hukuku için bir milat oldu. Yaşanan bu doğa katliamı, günümüzde uygulanan uluslararası deniz kirliliği protokollerinin temelinin atılmasını sağladı.