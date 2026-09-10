Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler: Felaket günü

Felaketin seyrini değiştiren en büyük hata bu noktada yapıldı. Yetkililer, su yüzeyindeki petrolü parçalayarak yok edeceği inancıyla okyanusa yaklaşık 10 bin ton endüstriyel çözücü ve deterjan boşalttı. Ancak bu müdahalenin sonuçları tam bir yıkım oldu.