Meksika'nın Cancun ve Isla Mujeres kıyılarında İngiliz sanatçı ve dalgıç Jason deCaires Taylor tarafından 2009 yılında hayata geçirilen Sualtı Sanat Müzesi (MUSA), yok olma tehlikesi altındaki mercan resiflerini canlandırdı. Bölgeyi ziyaret eden, yıllık 750 binden fazla turistin doğal mercan resiflerine zarar vermesi nedeniyle hayata geçirilen proje kapsamında, deniz tabanına 500’den fazla heykel batırıldı.
Denizin altında nefes kesen kareler: Heykeller mercan resiflerinin yuvası oldu
Meksika Karayipleri’nde aşırı turist baskısı sebebiyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelen mercan resiflerini korumak amacıyla denizin dibine gömülen 500’den fazla heykel, 2 binden fazla canlı mercanın yuvası haline geldi. Yapay bir resif haline dönüşen heykeller görenleri büyüledi.Kaynak: Haber Merkezi
YAPAY BİR RESİF HALİNE DÖNÜŞTÜ!
Deniz tabanına yerleştirilen heykeller, aradan geçen 10 yılın ardından yapay bir resif haline dönüşerek 2 binden fazla mercanın yuvası haline geldi.
Müzenin en büyük koleksiyonu olan "Sessiz Evrim" enstalasyonu, her birinde 10 insan vücudu bulunan 45 modülden ve toplamda 450 batık figürden oluşurken yaklaşık 120 ton beton, kum ve çakıl kullanılarak üretilen bu devasa yapı, deniz akıntılarına ve kasırgalara dayanması için korozyona dirençli fiberglas donatılarla desteklendi.
HEYKELLERİN YAPIMINDA ÖZEL BİR ÇİMENTO KULLANILDI!
Heykellerin yapım sürecinde ise ,mermer, bronz veya paslanıp suyu zehirleyen metaller yerine deniz ekosistemine zarar vermeyen nötr pH'lı özel bir deniz çimentosu kullanıldı. Nötr pH değerine sahip olan heykellerin pürüzlü yüzeyleri; mercan larvaları, algler ve midyelerin doğrudan tutunup büyümesi için elverişli bir ortam sağladı.
Yılda yüzbinlerce turiste ev sahipliği yapan bölgede, dalgıçlar ve teknelerin mercan resiflerine verdiği zararın engellenmesi amaçlanırken Müze, ziyaretçi akınını heykellerin olduğu bölgeye yönlendiriyor. Bu sayede tahrip olmuş resiflerin kendini yenilemesine olanak tanınıyor.
Farklı su altı galerilerinden oluşan müzede; tüp dalgıçları için 8 metre derinlikteki Manchones salonu kullanılırken şnorkelle yüzmek isteyenler için 4 metre derinlikteki Punta Nizuc salonu hizmet veriyor.
Karayipler'de başarıya ulaşan bu model, günümüzde dünya genelindeki diğer su altı çevre projelerine de ilham kaynağı oldu.