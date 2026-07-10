Denizin altında nefes kesen kareler: Heykeller mercan resiflerinin yuvası oldu

Müzenin en büyük koleksiyonu olan "Sessiz Evrim" enstalasyonu, her birinde 10 insan vücudu bulunan 45 modülden ve toplamda 450 batık figürden oluşurken yaklaşık 120 ton beton, kum ve çakıl kullanılarak üretilen bu devasa yapı, deniz akıntılarına ve kasırgalara dayanması için korozyona dirençli fiberglas donatılarla desteklendi.