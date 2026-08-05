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Kaynak: AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz Bölgesi'nde mikroplastik kirliliği oluştuğuna ilişkin iddiaların ardından 1 Temmuz itibarıyla kapsamlı incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen kontroller sonucunda 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası verildi.

İl müdürlüklerinin yürüttüğü denetimlere ek olarak Bakanlığın merkez ekipleri de Adana ve Mersin'deki atık geri kazanım tesisleri ile atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çevreye etkisi yüksek olduğu değerlendirilen 142 tesis denetim programına dahil edilirken, 27 Temmuz'dan itibaren 39 ayrı kontrol gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine bağlı Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemede, bazı atık suların arıtma sürecine dahil edilmeden doğrudan deşarj edildiği belirlendi.

Aynı tesise geçen yıl da benzer bir ihlal nedeniyle işlem uygulandığı hatırlatılırken, bu kez Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 5 milyon 874 bin lira idari para cezası kesildi.

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin lira ceza uygulandı.

Bölgede çevre denetimlerinin sürdüğü bildirildi.