Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ağustos ayında Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 25,7 derece olarak ölçüldü.
Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi
Türkiye, 2026 yazının son hafta sonuna giriyor. Takvimler 19-20 Eylül'ü gösterirken yaz mevsiminin son hafta sonu yaşanacak. Önümüzdeki hafta ise astronomik olarak sonbahara geçiş başlayacak.Utku Beycan
Bu değer, 1991-2020 dönemi normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 Ağustos'u, son 56 yılın en sıcak 16'ncı ağustosu oldu.
Yaz mevsiminin diğer aylarında da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarının üzerinde seyretti.
Temmuz ayında 25,3 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık, normalin 0,3 derece üzerine çıktı ve ay, son 56 yılın en sıcak 19'uncu temmuzu olarak kayıtlara geçti.
Haziran ayında ise ortalama sıcaklık 22,3 derece oldu.
Normalin 0,5 derece üzerinde gerçekleşen bu değer, 2026 Haziran'ını son 56 yılın en sıcak 11'inci haziranı yaptı.
Yaz boyunca termometrelerin ulaştığı en yüksek değer ise 49,1 derece oldu.
Bu sıcaklık Cizre'de temmuz ayında ölçüldü. Ağustos ayında da Cizre'de 46,7 derece görüldü.
Eylül ayıyla birlikte sıcaklıkların etkisi kademeli olarak azalmaya başladı.
Ancak astronomik olarak yaz henüz sona ermiş değil.
23 Eylül'de gerçekleşecek sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar başlayacak.
Bu nedenle 19-20 Eylül hafta sonu, takvim açısından 2026'nın son yaz hafta sonu olacak.
21 ve 22 Eylül günlerinin ardından 23 Eylül'deki ekinoksla birlikte mevsimsel geçiş tamamlanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre 2026 yazının ortalama sıcaklığı, Türkiye'nin 1991-2020 dönemi yaz ortalaması olan 24 dereceye göre daha yüksek gerçekleşti.
Haziran ortalaması 22,3, temmuz 25,3 ve ağustos 25,7 derece olarak ölçüldü.
Ağustos da sıcaklık açısından dikkat çeken aylardan biri oldu.
Türkiye genelindeki ortalama sıcaklık 25,7 dereceye ulaşırken ağustos ayı, son 56 yılın en sıcak 16. ağustosu olarak kayıtlara geçti.
Şimdi ise yazın son hafta sonu yaşanıyor.
Önümüzdeki günlerde takvim sonbaharı gösterirken, 23 Eylül'deki ekinoksla birlikte Türkiye'de uzayan gecelerin ve kısalan gündüzlerin dönemi başlayacak.
Bir başka ifadeyle; deniz sezonunun, uzun yaz akşamlarının ve sıcak günlerin ardından 2026 yazı artık son günlerini yaşıyor.