Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi

Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi

Türkiye, 2026 yazının son hafta sonuna giriyor. Takvimler 19-20 Eylül'ü gösterirken yaz mevsiminin son hafta sonu yaşanacak. Önümüzdeki hafta ise astronomik olarak sonbahara geçiş başlayacak.

Utku Beycan Utku Beycan
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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ağustos ayında Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 25,7 derece olarak ölçüldü.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 2

Bu değer, 1991-2020 dönemi normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 Ağustos'u, son 56 yılın en sıcak 16'ncı ağustosu oldu.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 3

Yaz mevsiminin diğer aylarında da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarının üzerinde seyretti.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 4

Temmuz ayında 25,3 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık, normalin 0,3 derece üzerine çıktı ve ay, son 56 yılın en sıcak 19'uncu temmuzu olarak kayıtlara geçti.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 5

Haziran ayında ise ortalama sıcaklık 22,3 derece oldu.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 6

Normalin 0,5 derece üzerinde gerçekleşen bu değer, 2026 Haziran'ını son 56 yılın en sıcak 11'inci haziranı yaptı.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 7

Yaz boyunca termometrelerin ulaştığı en yüksek değer ise 49,1 derece oldu.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 8

Bu sıcaklık Cizre'de temmuz ayında ölçüldü. Ağustos ayında da Cizre'de 46,7 derece görüldü.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 9

Eylül ayıyla birlikte sıcaklıkların etkisi kademeli olarak azalmaya başladı.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 10

Ancak astronomik olarak yaz henüz sona ermiş değil.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 11

23 Eylül'de gerçekleşecek sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de astronomik sonbahar başlayacak.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 12

Bu nedenle 19-20 Eylül hafta sonu, takvim açısından 2026'nın son yaz hafta sonu olacak.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 13

21 ve 22 Eylül günlerinin ardından 23 Eylül'deki ekinoksla birlikte mevsimsel geçiş tamamlanacak.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre 2026 yazının ortalama sıcaklığı, Türkiye'nin 1991-2020 dönemi yaz ortalaması olan 24 dereceye göre daha yüksek gerçekleşti.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 15

Haziran ortalaması 22,3, temmuz 25,3 ve ağustos 25,7 derece olarak ölçüldü.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 16

Ağustos da sıcaklık açısından dikkat çeken aylardan biri oldu.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 17

Türkiye genelindeki ortalama sıcaklık 25,7 dereceye ulaşırken ağustos ayı, son 56 yılın en sıcak 16. ağustosu olarak kayıtlara geçti.

17 20
Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 18

Şimdi ise yazın son hafta sonu yaşanıyor.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 19

Önümüzdeki günlerde takvim sonbaharı gösterirken, 23 Eylül'deki ekinoksla birlikte Türkiye'de uzayan gecelerin ve kısalan gündüzlerin dönemi başlayacak.

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Denize girmek için son fırsat: Yazın son hafta sonu geldi - Resim: 20

Bir başka ifadeyle; deniz sezonunun, uzun yaz akşamlarının ve sıcak günlerin ardından 2026 yazı artık son günlerini yaşıyor.

20 20
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