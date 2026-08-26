Denizevleri Mahallesi’nde serinlemek amacıyla denize girdiği iddia edilen kimliği henüz belirlenemeyen kadın, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.
İhbarın ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, deniz polisi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DENİZDE EL ELE ARAMA YAPTILAR
Ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. Cankurtaranlar ve vatandaşlar denizde el ele tutuşarak belirlenen bölgede tarama gerçekleştirdi.
Deniz polisi botla su yüzeyinde arama yaparken, Sahil Güvenlik dalgıçları da su altında kayıp kadına ulaşmak için çalışma yürüttü.
2 SAATLİK ARAMADA SONUÇ ALINAMADI
Yaklaşık 2 saat boyunca sürdürülen arama çalışmalarında henüz kayıp kadına ulaşılamadı. Kayıp kadının bulunması için denizde, su altında ve havadan yürütülen arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.