Edinilen bilgilere göre, Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi, dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde mahsur kalan 4 kişi, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Denizden kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Edinilen bilgilere göre, Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi, dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde, dalgalı denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi, dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
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