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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi, dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde mahsur kalan 4 kişi, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Denizden kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.