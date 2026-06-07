Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balık avlamak için denize açılan Ali Şahin'den gelen acı haber ailesini yasa boğdu. Kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında 58 yaşındaki balıkçının cansız bedeni bulundu.
Fenerköy Mahallesi Yoroz mevkisinden sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan Ali Şahin'e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
TEKNESİ BOŞ BULUNDU
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda Şahin'e ait tekne denizde boş halde tespit edildi. Arama faaliyetlerini genişleten ekipler, Ali Şahin'in cansız bedenine Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi açıklarında ulaştı.
Denizden çıkarılan cenaze, kıyıya getirildikten sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İlk değerlendirmelerde Ali Şahin'in dengesini kaybederek tekneden denize düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.