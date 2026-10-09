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Kaynak: DHA

Çanakkale'nin Kepez beldesinde park edilen bir otomobil, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu denize düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Freni boşta kalan otomobil hareket ederek denize doğru kaydı ve kısa süre içinde suya gömüldü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen otomobili sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından otomobil vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.