Denizdeki kıyamet gecesi: Costa Concordia belgeseli yayında

Geminin gövdesinde açılan 53 metrelik yırtığa rağmen yönetimin sergilediği tutum, kazadan çok daha büyük bir skandala yol açtı. Yolculara ve Sahil Güvenlik ekiplerine uzun süre durumun basit bir "elektrik arızası" olduğu söylendi. Zamanında verilmeyen tahliye kararı, geminin hızla yan yatmasıyla büyük bir can pazarına dönüştü. Filikaların çoğunun kullanılamaz hale geldiği o kâbus gecesinde, yolcular karanlık sulara gömülen devasa bir enkazın içinde hayatta kalma mücadelesi verdi.