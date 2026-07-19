Marmaris'in İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzme şamandıralarının bulunduğu bölgede bir kişi, denizde yüzen kılıç balığını fark edip, kuyruğundan tutarak sahile çıkarttı.

Denizde yüzüyordu, kuyruğundan tuttuğu gibi karaya çıkardı: Sahil Güvenlik devreye girdi: Cezasını da elleriyle ödedi - Resim : 1

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Denizde yüzüyordu, kuyruğundan tuttuğu gibi karaya çıkardı: Sahil Güvenlik devreye girdi: Cezasını da elleriyle ödedi - Resim : 2

Görüntüleri inceleyen ekipler, kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkaran kişiyi kısa sürede tespit etti. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi hakkında, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 6/2 Numaralı Tebliğ hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

Denizde yüzüyordu, kuyruğundan tuttuğu gibi karaya çıkardı: Sahil Güvenlik devreye girdi: Cezasını da elleriyle ödedi - Resim : 3

Denizde yüzüyordu, kuyruğundan tuttuğu gibi karaya çıkardı: Sahil Güvenlik devreye girdi: Cezasını da elleriyle ödedi - Resim : 4

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