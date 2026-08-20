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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denizde yüzen bir yılanın plaja çıkması, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Kasaba Mahallesi Halk Plajı’nda meydana geldi. Denizde yüzen yılan, bir süre sonra kumsala çıkarak plajda bulunan vatandaşların arasına geldi.

DENİZDE YÜZEN YILANI GÖRENLER PANİK YAŞADI

Kumsalda yılanı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı kişiler kısa süreli panik yaşadı. Plajda bulunan bir vatandaş ise yılanı yakalayarak insanlardan uzak bir bölgeye götürdü. Yılan daha sonra güvenli bir alana bırakıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Plajda yaşanan ilginç anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde denizden çıkarak kumsala ilerleyen yılan ve vatandaşların yaşadığı hareketlilik yer aldı.

Olayda herhangi bir kişinin zarar görmediği öğrenildi.