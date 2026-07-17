İzmir’de bir depo ve bir tekneye polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında 8 bin 603 şişe kaçak içki ve 502 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.
Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü
İzmir'de polis ekiplerince Çiğli'de bir depoya ve Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir tekneye düzenlenen operasyonda, kaçak içki ele geçirildi.Kaynak: DHA
İzmir ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çiğli'de bir depo ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir tekneye operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 bin 603 şişe kaçak içki ve 502 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2026 yılının ilk 6 ayında sahte/ kaçak içki ve etil alkol kaçakçılığına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 148 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 11 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.
Operasyonlarda 56 bin 240 litre taklit etiketli etil alkol ve 9 bin 612 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.