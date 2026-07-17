Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü

Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü

İzmir'de polis ekiplerince Çiğli'de bir depoya ve Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir tekneye düzenlenen operasyonda, kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 1

İzmir’de bir depo ve bir tekneye polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında 8 bin 603 şişe kaçak içki ve 502 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 2

İzmir ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çiğli'de bir depo ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir tekneye operasyon düzenlendi.

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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 3

Operasyonda 8 bin 603 şişe kaçak içki ve 502 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 4

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2026 yılının ilk 6 ayında sahte/ kaçak içki ve etil alkol kaçakçılığına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 148 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 11 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 5

Operasyonlarda 56 bin 240 litre taklit etiketli etil alkol ve 9 bin 612 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 6
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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 7
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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 8
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Denizde ve karada eş zamanlı operasyon: Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan hat çöktü - Resim: 9
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