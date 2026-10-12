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Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde peş peşe oluşan üç hortum, sahilde bulunan turistlere şaşkınlık yaşattı. Gökyüzünden denize doğru uzanan hortumlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, bazı tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.

HORTUMLAR ORTAYA ÇIKTI, TURİSTLER DENİZDEN ÇIKMADI

İncekum Halk Plajı açıklarında saat 14.00 sıralarında aynı anda üç hortum meydana geldi. Denizin üzerinde beliren hortumları fark eden turistlerden bazıları telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi.

Hortumların oluşturduğu manzaraya rağmen bazı tatilcilerin denizde yüzmeyi sürdürmesi ilginç görüntülere sahne oldu.

10 DAKİKA SONRA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortumlar, bölgede yağmurun başlamasıyla birlikte gözden kayboldu.

Yağışın şiddetini artırması üzerine plajdaki turistler eşyalarını toplayarak sahilden ayrıldı.