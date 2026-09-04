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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Kızıldeniz'den Karadeniz'e Kadar Kritik Su Yollarında Tırmanan Füze Saldırıları, Korsanlık ve Batan Yük Gemileri, Küresel Gıda Tedarik Zincirini Kopmanın Eşiğine Getirdi.

GIDA KORİDORLARINDA SAVAŞ TEHLİKESİ

Dünya genelinde tüketilen gıdanın ve temel tahıl ürünlerinin %80'inden fazlasını taşıyan dev dökme yük gemileri, son yıllarda jeopolitik krizlerin, deniz mayınlarının ve insansız hava araçlarının (İHA) açık hedefi haline geldi. Karadeniz’de sular durulmazken Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda ardı ardına yaşanan gemi batmaları, küresel gıda krizinde yeni ve karanlık bir dönemin kapısını araladı.

STRATEJİK BOĞAZLARDA SİLAHLAR KONUŞUYOR

Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik düzenlenen balistik füze ve kamikaze İHA saldırıları, küresel lojistik hatlarını felç etti. Saldırıya uğrayarak batan veya ağır hasar alan dökme yük gemileri; Asya ve Doğu Afrika'dan Batı limanlarına pirinç, şeker ve bitkisel yağ taşıyan stratejik rotaları tamamen işlevsiz hale getirdi.

Benzer bir tablo Karadeniz ve Azak Denizi'nde de yaşanıyor. Tahıl koridoru anlaşmalarındaki belirsizlikler ve askeri tırmanışla birlikte, limanlardaki silo ve gıda yükü taşıyan gemilere yönelik saldırılar rutin hale geldi. Sualtı mayınları ve batan dökme yük gemileri nedeniyle binlerce ton buğday ve ayçiçek yağı denize gömüldü.

ROTA DEĞİŞİKLİĞİ VE NAVLUN MALİYETLERİ PATLADI

Kızıldeniz'deki hayati risk nedeniyle gemiler Süveyş Kanalı yerine Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na yöneldi. Bu mecburi rota değişimi:

Teslimat sürelerini 10 ila 14 gün uzattı. Ek yakıt tüketimiyle karbon emisyonunu ve lojistik giderlerini artırdı. Soğuk zincirle taşınan hassas gıdalarda bozulma riskini zirveye çıkardı.

SİGORTA PRİMLERİ ZİRVEDE: FATURA TÜKETİCİYE KESİLİYOR

Gemi batmaları ve tırmanan askeri riskler sonrası sigorta şirketlerinin "Savaş Riski Primleri" astronomik seviyelere ulaştı. Yüksek maliyetleri karşılayamayan küçük ve orta ölçekli nakliye firmaları bu hatlardan çekilirken, artan navlun maliyetleri market raflarındaki temel gıda fiyatlarına doğrudan enflasyon olarak yansıdı.

İNSANİ KRİZ KAPIDA

Somali, Etiyopya, Yemen ve Lübnan gibi dışa bağımlı yoksul ülkelerde gıda sevkiyatlarının aksaması, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yardımlarının dahi gecikmesine yol açıyor. Uzmanlar, gıda taşıyan ticari gemilerin korunması adına uluslararası bağlayıcılığı olan yeni "Deniz Güvenlik Anlaşmaları" yapılmazsa, küresel ölçekte kitlesel gıda yetersizliklerinin kaçınılmaz olacağı konusunda uyarıyor.