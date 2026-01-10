İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; ihbar üzerine bölgeye TCSG-61 ve TCSG-907 botları ile Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan lastik botta 37 göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenle ilgili aramaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, kötü hava şartları nedeniyle su alan lastik bot, yarı batık halde bulundu.

Botun içinde 37 göçmen sağ kurtarıldı, 1 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Bakan Yerlikaya, bölgede Sahil Güvenlik helikopterinin de görevlendirildiğini ifade etti.