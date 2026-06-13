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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Coogee Plajı, köpek balığı saldırısıyla sarsıldı. Kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta yüzen 35 yaşındaki kadın, denizde bulunduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırı anında çevrede bulunan tatilciler suyun kısa sürede kırmızıya döndüğünü belirtirken yaralı kadın, çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Polis ekiplerinin açıklamasında, "Kadın, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı ve ilk yardım müdahalesine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

AĞIR YARALANMA VE MÜDAHALE

Saldırı sonrası kadının kollarında ve bacaklarında ciddi yaralanmalar oluştuğu bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek ilk müdahale yapıldı.

PLAJLAR 24 SAAT KAPATILDI

Saldırının ardından Coogee Plajı ile Randwick Belediyesi sınırları içindeki tüm plajlar 24 saatliğine kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ÇARPICI İFADELER

Olayı görenler, suda “büyük bir kan gölü” oluştuğunu, ardından kadının yardım işareti verdiğini ve bir kişinin onu kıyıya çekmeye çalıştığını aktardı.

SON DÖNEMDE ARTAN SALDIRILAR

Son bir hafta içinde Batı Avustralya ve Queensland kıyılarında da benzer saldırılar yaşandı. Bir hafta önce balık tutan bir kişinin hayatını kaybettiği, geçen ay ise Büyük Set Resifi’nde bir başka saldırıda 39 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü verilerine göre, köpek balığı saldırılarının büyük bölümü ülkenin doğu ve güneydoğu kıyılarında görülüyor ve yılda ortalama 20 olay kayıtlara geçiyor.