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Kaynak: İHA

Samsun’un Atakum ilçesinde denizde kaybolduğu sanılan 6 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede bulundu. Cankurtaranların hem denizde hem de karada yaptığı arama sonucunda çocuğun karada olduğu tespit edildi.

ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Yaklaşık 6 yaşlarında olduğu öğrenilen kız çocuğunun denizde kaybolduğu ihbarı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, denizde ve sahil hattında yaptıkları aramada çocuğu karada buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen çocuk, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.