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Kaynak: AA / DHA / İHA

6 Haziran tarihinde Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde denize giren Erlan Dzhumabekov, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sürerken, Kemer ilçesine bağlı Beldibi sahilinde bulunan erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi.

SAHİLDE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ DNA TESTİYLE BELİRLENDİ

Beldibi sahilinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ve vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler, cesedin günler önce Serik'te kaybolan Erlan Dzhumabekov'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Kesin kimlik tespiti için genç adamın ailesine ulaşıldı ve DNA örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucunda sahilde bulunan cesedin Erlan Dzhumabekov'a ait olduğu kesinleşti.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler, genç adamın ölümüne ilişkin detayları da ortaya çıkardı.

Hazırlanan rapora göre Dzhumabekov'un denizde yüzdüğü sırada bacağına kramp girdiği, bu nedenle zor durumda kaldığı ve çırpınmaya başladıktan sonra akıntıya kapılarak boğulduğu belirlendi.

CENAZESİ KIRGIZİSTAN'A GÖNDERİLDİ

Kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Erlan Dzhumabekov'un cenazesi ailesine teslim edildi. Genç adamın naaşının defnedilmek üzere ülkesi Kırgızistan'a gönderildiği öğrenildi.

Yaşanan olay, yaz aylarında denizde oluşabilecek akıntı ve sağlık kaynaklı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.