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Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde yüzmek için denize giren 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral hayatını kaybetti. Güral’ın cansız bedeni, ekiplerin uzun süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Faruk Güral serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Güral, daha sonra gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Güral’ı denizde göremeyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 19 yaşındaki genci bulabilmek için denizde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Uzun süren çalışmaların ardından Ömer Faruk Güral’ın cansız bedenine ulaşıldı. Güral’ın cenazesi ekipler tarafından botla limana çıkarıldı.

19 yaşındaki gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.