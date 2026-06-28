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Kaynak: İHA

Karadeniz genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe genelinde gün boyu şiddetini artıran rüzgar, deniz kıyısında hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Öğle saatlerinde yapılan gözlemlerde, denizde oluşan dalga boyunun yaklaşık 2 metreye kadar ulaştığı tespit edildi.

Sahil şeridinde net bir şekilde görülen yüksek dalgalar, bölgedeki vatandaşların ve tatilcilerin dikkatini çekti. Yaşanan bu doğa olayı üzerine yetkililer, olası tehlikelerin önüne geçebilmek adına denizde oluşabilecek risklere karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Akçakoca'da şu an için denize girilmesini engelleyen resmi bir yasak kararı alınmamış olsa da, vatandaşların rip akıntısı (çeken akıntı) ve yüksek dalga riskine karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği önemle vurgulandı.