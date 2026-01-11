İstanbul’un Maltepe ilçesinde denize giren bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı açıklarında saat 17.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Murat Yayla yüzmek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra yardım istediğini fark eden vatandaşlar, can simidi atarak Yayla’yı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan Yayla, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yayla’nın cenazesi, incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.