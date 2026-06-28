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Kaynak: DHA

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki Doğuş Kızıltaş, hastaneye kaldırıldı. Kızıltaş’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Doğuş Kızıltaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler ile cankurtaran ekipleri Kızıltaş’ı denizden çıkararak, kıyıya ulaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğuş Kızıltaş, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kızıltaş’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.