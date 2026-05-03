MİSTELGAU'NUN YARALI DEVİ

Almanya'nın Bayreuth yakınlarındaki Mistelgau kil ocağında gün ışığına çıkarılan Temnodontosaurus cinsi ihtiyozor, hem boyutu hem de iskeletindeki hasarlarla dikkat çekiyor. Günümüz yunuslarını andıran ancak 6,5 metreyi aşan boyuyla tam bir deniz canavarı olan bu sürüngen, Güneybatı Almanya Havzası'nda kendi türünün belgelenmiş en genç örneklerinden biri olmasıyla paleontoloji dünyasında heyecan yarattı.

AVLANAMIYORDU AMA PES ETMEDİ

Fosil üzerinde inceleme yapan bilim insanları, hayvanın omuz kuşağı ve alt çene eklemlerinde ciddi yaralanmalar tespit etti. Paleontolog Dr. Ulrike Albert ve ekibine göre bu yaralar, sürüngenin hızlı avları yakalama yeteneğini neredeyse tamamen bitirmişti. Ancak fosil, bu devin yaralarına rağmen uzun süre hayatta kaldığını gösteriyor.

MİDE TAŞLARI VE SIRADIŞI BESLENME

Hayvanın yaşama tutunmak için beslenme düzenini kökten değiştirdiği tahmin ediliyor. İhtiyozorlarda nadiren görülen gastrolitler (yiyecekleri ezmek için yutulan küçük taşlar), bu devin midesinde bulundu. Aşırı aşınmış dişlerle birleşen bu bulgu, yaralı avcının büyük ve hareketli avlar yerine, daha kolay ulaşılan ve sindirimi zor yiyeceklere yöneldiğini kanıtlıyor. Devam eden kazılar, Jura Denizi'nin ekolojisini aydınlatmaya yönelik araştırmaların bir parçası.