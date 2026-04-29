Japonya, deniz taşımacılığında dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Ülkede geliştirilen ve “Genbu” adı verilen Seviye 4 otonom konteyner gemisi, ticari hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 134 metre uzunluğundaki gemi, belirlenen güzergâhlarda kaptan müdahalesi olmadan yol alabiliyor.

Yeni nesil gemide gelişmiş sensör sistemleri, yapay zekâ destekli navigasyon teknolojileri ve uzaktan takip altyapısı bulunuyor. Bu sistemler sayesinde gemi çevresini anlık olarak analiz ediyor, rotasını belirliyor ve gerekli manevraları kendi başına gerçekleştirebiliyor.

Uzmanlar, özellikle yoğun kıyı taşımacılığında bu teknolojinin önemli değişim yaratabileceğini değerlendiriyor. Genbu’nun Japonya’daki büyük limanlar arasında yük taşımaya başladığı ve ticari operasyonda kullanılan ilk Seviye 4 otonom konteyner gemileri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Projeyi geliştiren ekipler, hedefin yalnızca teknolojik ilerleme olmadığını vurguluyor. Sistemin deniz kazalarını azaltması, insan hatasından doğan riskleri düşürmesi ve sektörde büyüyen mürettebat açığına çözüm sunması amaçlanıyor.

Tamamen insansız gemi modeline henüz geçilmemiş olsa da mevcut sistem kara merkezlerinden sürekli izleniyor. Gerektiğinde operatörler sürece müdahale ederek güvenlik ve kontrolü birlikte sağlıyor. Uzmanlara göre bu adım, denizcilikte yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.