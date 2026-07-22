Hürmüz Boğazı'nda büyüyen güvenlik tehditleri, uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe yeni ve son derece yüksek bir maliyet kalemini beraberinde getirdi. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan, BAE ve Irak'tan petrol taşımacılığı gerçekleştiren firmalar, mürettebatı bölgeye gitmeye ikna edebilmek adına standart maaşların üzerine rekor düzeyde ek ödemeler yapıyor.

Dev şirketlerin sunduğu teşvik ödemelerindeki dikkat çeken detaylar şöyle:

Sinokor Group: Dünyanın en büyük süpertanker filolarından birine sahip Güney Kore merkezli dev firma; Suudi Arabistan veya Irak'tan petrol yüklenerek Umman Körfezi'ne yapılacak ve yaklaşık bir ay sürecek gidiş-dönüş seferini kabul eden denizcilere 6 aylık ek maaş teklif ediyor.

Diğer Sektör Temsilcileri: Sektörde yer alan diğer bazı armatörlük firmaları ise 30 günlük görev periyodu karşılığında personele 60 günlük ilave maaş ödemesi gerçekleştiriyor.

YÜKSEK PRİMLER CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİNİ GİDERMİYOR: GÖREVİ REDDEDİYORLAR

Ticari gemilerde görev yapan personelin aylık kazançları pozisyonlarına göre değişiklik gösteriyor. Kaptanların aylık ücretleri 15 bin dolara kadar ulaşırken, alt kademelerde görev yapan mürettebatın maaşı ise ortalama 1.500 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ancak sunulan rekor prim ve maaş tekliflerine rağmen çok sayıda denizci, hayati tehlike sebebiyle Hürmüz Boğazı güzergâhında çalışmayı reddediyor. Uluslararası denizcilik kurallarına göre, "riskli ve tehlikeli" olarak tanımlanan bölgelere gitmek istemeyen mürettebat, gemiden ayrılma ve kendi yerine başka bir personelin atanmasını talep etme hakkına sahip.

SALDIRILAR ARTIYOR: 59 GEMİ HEDEF OLDU, 17 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler bünyesindeki denizcilik kuruluşunun paylaştığı verilere göre, savaşın şubat ayı sonunda patlak vermesinden bu yana Basra Körfezi ve çevresinde en az 59 ticari gemi saldırıların hedefi oldu. Bu süreçte yaşanan saldırılarda 17 denizci yaşamını yitirdi.

Geçen hafta düzenlenen saldırılarda 2 denizcinin daha hayatını kaybetmesi ve pazartesi günü bir ticari geminin mürettebatı tarafından terk edilmesi, bölgedeki güvenlik endişelerini zirveye çıkardı.

GEMİ TRAFİĞİ YAVAŞLADI, SİGORTA MALİYETLERİ TAVAN YAPTI

Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Suudi Arabistan ve Irak'ın petrol ihracatında kilit bir konumda yer alan Sinokor Group ve diğer gemi sahipleri, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlardan milyonlarca dolar gelir elde etmeyi sürdürüyor. Ancak tırmanan savaş riski nedeniyle sigorta şirketleri de boğaz geçişleri için talep ettikleri prim oranlarını fahiş oranlarda artırdı.

Son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinde belirgin bir yavaşlama kaydedilirken, bazı gemilerin güvenlik tedbiri olarak uydu takip sistemlerini (AIS) kapatarak seyretmesi bölgeden yapılan net geçiş sayılarına ilişkin belirsizliği artırıyor.