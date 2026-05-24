Denizbank, kanuni takip hesaplarında yer alan ve tahsili gecikmiş alacaklarından oluşan dev kredi portföyünün satışını tamamladı. Banka tarafından bugün yapılan resmi açıklamada; nisan ve mayıs ayları içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla, toplam 11 adet kredi portföyünün çeşitli varlık yönetim şirketlerine devredildiği bildirildi. Bu kapsamlı satış sürecinin toplam tutarı yaklaşık 2,65 milyar TL'ye ulaştı.

NİSAN AYINDA YOĞUN DEVİR TRAFİĞİ

Banka, alacak devri işlemlerine 24 Nisan 2026 tarihinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ile başladı. Bu tarihte; 198 milyon 481 bin 438 TL'lik Bireysel 6, 197 milyon 501 bin 966 TL'lik Bireysel 10, 221 milyon 378 bin 666 TL'lik Tarım-İşletme 1 ve 221 milyon 512 bin 653 TL'lik Tarım-İşletme 2 portföyleri olmak üzere toplam dört ayrı paket şirkete devredildi.

Nisan ayının son günlerindeki diğer satışlarda ise; 198 milyon 506 bin 577 TL tutarındaki Bireysel 7 portföyü 27 Nisan 2026’da Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye, 200 milyon 215 bin 910 TL değerindeki Bireysel 3 portföyü ise 28 Nisan 2026’da Doğru Varlık Yönetim A.Ş.’ye aktarıldı.

MAYIS AYINDA SATIŞLAR DEVAM ETTİ

Mayıs ayının ilk haftasında da portföy devirleri hız kesmedi. 6 Mayıs 2026 tarihinde 198 milyon 687 bin 491 TL tutarındaki Bireysel 5 ile 219 milyon 748 bin 358 TL'lik ek portföy Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.’ye satıldı. Hemen ardından, 7 Mayıs 2026’da 197 milyon 966 bin 046 TL’lik Bireysel 9 portföyü Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye ve 8 Mayıs 2026’da da 200 milyon 815 bin 380 TL tutarındaki Bireysel 1 portföyü Birikim Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredildi.

SON İMZALAR AYIN İKİNCİ YARISINDA ATILDI

Sürecin son aşaması ise mayıs ayının ikinci yarısında tamamlandı. Denizbank, 198 milyon 848 bin 406 TL değerindeki Bireysel 8 portföyünü 15 Mayıs 2026’da Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’ye devretti. Son olarak 22 Mayıs 2026 tarihinde, 200 milyon 40 bin 243 TL'lik Bireysel 2 ile 199 milyon 471 bin 181 TL'lik Bireysel 4 portföyleri İlke Varlık Yönetim A.Ş.’ye satıldı.

Denizbank, söz konusu 11 kredi portföyüne ilişkin tüm alacak devir işlemlerinin ve yasal sözleşme imza süreçlerinin sorunsuz bir şekilde sonuçlandırıldığını duyurdu.