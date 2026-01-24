Gazeteci Deniz Zeyrek NOW TV'dek, programda en düşük emekli maaşının geldiği seviyeyi ve emekli için ''kaynak yok'' açıklamalarını değerlendirdi. Zeyrek, bir emekli 20 yıl boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırdığı primi bankaya, mevduat faizine yatırsaydı bugün yaklaşık olarak 48 bin lira faiz alabileceğini söyledi.

'Sanki emeklilere ulufe dağıtıyorlar'

SGK'nın asıl masraf kalemleri içerisinde huzurevi gibi kalemler olmadığını dile getiren Zeyrek, "İnsanlardan bu kadar prim topluyorsunuz sonuç ne? Karşılığında ne yapıyorsunuz? Hem aktüel dengeyi sağlayamıyorsunuz, hem de çalışanın baktığı emekli sayısı artıyor" ifadelerini kullandı.

'SGK tarihin en kötü dönemlerini yaşıyor'

SGK'nın tarihin en kötü dönemlerden birini yaşadığını belirten Zeyrek, "Bunu da emekliye 'sizin maliyetiniz' diyerek fatura etmeye çalışıyorlar" dedi.

'Kirasını ödeyemeyen vatandaşa propaganda yapıyorlar'

Gaziosmanpaşa'da kirasını ödeyemeyen vatandaşa S-400 propagandası yapılan AKP'lilere tepki gösteren Zeyrek, "Sen o S-400'ü hangara kilitlemişsin düğmesine basmamışsın, tam 107 milyar lira o S-400'lere saymışsın. Senin o 3 milyon emekliye verdiğin fark 69 milyar ediyor. Sen bunu da kalkmışsın emeklinin başına kakıyorsun" diyerek yaşanan durumu eleştirdi.

Deniz Zeyrek'in bu konuşması sosyal medyada büyük beğeni topladı.