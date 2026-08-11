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'Çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'', Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube yayınında üç AK Parti milletvekiliyle arasında geçen dikkat çekici diyaloğu izleyicileriyle paylaştı. Zeyrek'in çerçeve yasa ile yapılmak istenen ve adaletsizlik çelişkilerine yönelik sorusu karşısında vekillerin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

"SADECE GÜLÜMSEDİLER, VERECEK CEVAPLARI YOKTU"

Milletvekilleriyle yüz yüze gerçekleştirdiği sohbette ifade özgürlüğü ve adalet sistemi arasındaki tezatlara vurgu yapan deneyimli gazeteci, vekillere doğrudan şu soruyu yönelttiğini belirtti:

"Tweet atanın içeride, kurşun atanın dışarıda olduğu bir ortamı millete nasıl anlatacaksınız?"

Zeyrek, bu net soru karşısında AK Partili vekillerin herhangi bir siyasi argüman veya savunma sunamadığını vurgulayarak, "Güldüler, gülümsediler. Böyle bir cevapları yoktu çünkü," ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL BARIŞ VE ADALET VURGUSU

Açıklamasının devamında yargıdaki bu tablonun toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Zeyrek, sözlerini şu eleştiriyle noktaladı:

"Sen espri yapan adamı içeride tutarken silah atan, kurşun atan adamı dışarı bıraktığında toplumsal barışı nasıl anlatacaksın?"





Kaynak: Gazeteci Deniz Zeyrek / YouTube